عبدالله السدحان بفيديو عفوي مع ابنتيه.. وزوجته تحرجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحراج متابدل وقع فيه الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان مع زوجته منيرة العبدالله، بسبب تصويره مع ابنتيهما داخل المنزل بملابس متاشبهة، وكشفها ارتدائها أيضاً ملابس النوم بنقشة مماثلة.

وفي التفاصيل، ظهر الكوميديان الخليجي مع ابنتيه أمام عدسة جوّال الزوجة في صالون منزل العائلة، حيث ظهر الجميع بأزياء بطبعة الفهد.

وعلقت العبدالله: “ماتشي ماتشي.. هاي.. ايش ذا الجمال”، قبل أن تتوجه إلى زوجها بقولها: “حتى أنت والله إنه ماكل منك حتة”.

وأضافت أنها ترتدي بيجاما مماثلة لابنتها، ما أحرج السدحان الذي قاطع زوجته قائلاً: “خلينا نكمل شغل”.

وغالباً ما تطل منيرة العبدالله على شبكات التواصل الاجتماعي في شؤون عائلية، على غرار دفاعها عن السدحان بعد ظهوره في فيديو وثّق خضوعه للتدليك على يد امرأة أخرى.

وقالت في مقطع مصوّر: “عبدالله كان تعبان، وقال لي أحتاج واحدة تسوي لي (باديكير) ومساج، فقلت له أبشر بجيب لك”.

وأضافت: “وجدت كل الردود سيئة، يقولون العجوز وما يخاف الله، ولو أنا وعبدالله كنا كابلز أجانب، كان ياما تعزيز وكلام زين، ولو أنا من اللي يصورون الزاوية المناسبة من المنزل، السيارة والشنطة والبيت وأتفشخر ممكن كان جاني التعزيز والإعجاب”.

وتابعت: “أنا وعبدالله الحمدلله ناس طبيعيين هذا احنا ونوريكم الواقع وليس حياة الـ fake، هو بيسوي مساج مع حرمة عادي ترى، وأنتم تشوفونه حرام ربي بيحاسبنا، واستمروا في تعليقاتكم عشان ناخذ حسنات”.

وختمت: “كنت أيام كورونا أقفل حسابي من التعليقات، لكن الآن خلاص عرفت إن فيه فئة كبيرة من المجتمع مضغوطة نفسياً وتطلع ضغطها على الآخرين”.