نجل الأميرة النرويجية يعتدي بالضرب على امرأة.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشرطة النرويجية أن ماريوس بورغ هويبي، الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميته ماريت، أُوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع للاشتباه في ضربه امرأة.

ويتمتع الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، وهو ابن زوجة ولي العهد النرويجي الحالي هاكون، بشهرة كبيرة في البلاد منذ صغره.

وقالت الشرطة وفق وكالة الأنباء الفرنسية إنها تلقت بلاغاً للتدخل في أحد المساكن في أوسلو في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي بعد مشاجرة في شقة خلال الليل.

وقد أفضى التدخل إلى توقيف رجل في العشرين من عمره، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي. وأكدت الشرطة أن الموقوف هو ماريوس بورغ هويبي.

ولفتت الشرطة إلى الاشتباه بأن هويبي تسبب في “أذى وأضرار جسدية”، لكنها أوضحت أنها لا تملك “أي معلومة تشير إلى أن الضحية تعرّضت لإصابات بليغة”.

ولم تحدّد الشرطة هوية المرأة، واكتفت بالقول إن هناك “علاقة” بين المشتبه به والضحية.

من جهته، قال ولي العهد الأمير هاكون، الموجود حالياً في باريس لحضور الألعاب الأولمبية، لوسائل إعلام نرويجية في العاصمة الفرنسية الأربعاء إن الأمر “خطير”.

وأوضح في تصريحات أوردها موقع “تي في 2”: “تدخُّل الشرطة بهذا الشكل يعني أن المسألة خطِرة”، لكن “في الوقت نفسه، لن يكون من المناسب بالنسبة إليّ أن أعلّق على هذا الأمر في هذا الوقت”.

وماريوس بورغ هويبي مولود في عام 1997 من علاقة سابقة لميته ماريت التي تزوجت لاحقاً في عام 2001 من ولي العهد الأمير هاكون.

ونشأ ماريوس بورغ هويبي على يد ميته ماريت وهاكون، إلى جانب أخته غير الشقيقة الأميرة إنغريد ألكسندرا، البالغة من العمر 20 عاماً، وأخيه غير الشقيق، الأمير سفيره ماغنوس، البالغ 18 عاماً. ولكن على عكسهما، ليس له أي دور رسمي عام.