ياسمين صبري تستمتع بصيف موناكو.. شاهدوا صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري جمهورها صوراً من أحدث ظهور لها في مدينة موناكو الفرنسية حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وأطلّت ياسمين على الجمهور بصور نشرتها عبر حسابها الخاص في”إنستغرام” ظهرت فيها بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستاناً من اللون الأخضر، واعتمدت مكياجاً خفيفاً، وتزيّنت بمجموعة بسيطة من المجوهرات.

وتلقت ياسمين تعليقات من الجمهور أثنت على جمالها واختياراتها الأنيقة في إطلالاتها.

من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين صبري أخيراً على بطولة الفيلم السينمائي “السلايف”، حيث ستشارك في بطولته بجوار الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى في مشوارهما الفني، وسيتولى إخراجه معتز التوني، والعمل مأخوذ عن الفيلم التركي “حرب السلفات” الذي عُرض في عام 2020، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية العائلية.

يُذكر أن ياسمين صبري عُرض لها في العام الماضي فيلما “أبو نسب” مع الفنان محمد إمام وماجد الكدواني، و”البعبع” مع أمير كرارة، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “رحيل”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو مكوّن من 15 حلقة، وشاركها في بطولته: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد صيام، ومي القاضي…، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.