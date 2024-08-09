بعد توثيق صفحتها.. شيرين عبد الوهاب تشعل “إكس” بكلمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى نشر صورها والفيديوهات الخاصة بها عبر صفحتها الجديدة في منصة “X”، وذلك بعد سنوات من التوقف عن التفاعل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استيلاء أحد الأشخاص على كل حساباتها في السوشيال ميديا.

وظهرت شيرين في الصورة بإطلالة كاجوال وهي تضج بالحيوية والنشاط بعد فقدانها الكثير من وزنها، لتعيد إلى الأذهان صورتها قبل سنوات طويلة.

وجاء نشر شيرين للصورة الجديدة في إطار ترويجها لألبومها الجديد رغم تفاقم أزماتها الأخيرة، حيث كتبت عليها: “soon، انتظروني”.

وكان ياسر قنطوش، محامي شيرين، قد كشف عن تفاصيل جديدة في أزمة الفنانة المصرية مع شركة “روتانا” حيث قال إن الشركة تسلّمت أخيراً من الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغاً مالياً قدره ثمانية ملايين جنيه، مقابل فسخ التعاقد بينهما، ورغم ذلك ما زالوا يطالبون بالشرط الجزائي.

وأضاف أن شركة “روتانا” تطالب باستئناف الحكم على موكّلته الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما اضطره لرفع دعوى قضائية مؤجّلة حتى 3 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتابع قنطوش في حديثه، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كان من المقرر أن تدفع خمسة ملايين جنيه فقط كما جاء في العقد الأساسي المبرم بينها وبين “روتانا”، ولكن بعد تسريب أحد المنتجين لأغنية من أغانيها اضطرت لدفع ثلاثة ملايين جنيه زيادة عن الشرط الجزائي.

وأشار إلى أن من المقرر أن تطرح شيرين أغنيتين من أغانيها الجديدة، الأسبوع المقبل، من إنتاج شركة “وارنر”، وهما: “بتمنى أنساك” من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع توما، و”بقابل حبيبي” من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وفي المقابل، ردّت شركة “روتانا” على أخبار طرح شيرين عبد الوهاب أغنيتين من إنتاج شركة أخرى، بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حال طرح الأغنيتين، لأنها تعتبر أن شيرين حتى الآن على ذمتها، وأن التعاقد ما زال سارياً بينهما.