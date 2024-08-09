تكريم كيت وينسلت بجائزة الأيقونة الذهبية في مهرجان زيوريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن يتم تكريم نجمة تايتانيك العالمية كيت وينسلت في مهرجان زيوريخ السينمائي هذا العام.

وحسب مجلة «فارايتي» ستتسلم الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا جائزة الأيقونة الذهبية خلال المهرجان، الذي يبدأ في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال كريستيان يونجين، المدير الفني لمهرجان زيوريخ السينمائي: «إن كيت وينسلت هي أيقونة حقيقية للسينما وتتألق من خلال تنوعها في أفلام الاستوديوهات الكبيرة وكذلك الإنتاجات المستقلة الصغيرة».

وأضاف «إن اختيارها متعدد الأوجه للأدوار ومسيرتها الطويلة في هوليوود يجعلها المفضلة لدى الجماهير من أجيال متعددة.»

وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضًا أن تقدم الممثلة أحدث أفلامها «لي»، والذي من المقرر أن يصدر في 13 الشهر المقبل.

والفيلم عبارة عن دراما بريطانية عن السيرة الذاتية مستوحاة من لي ميلر، المصور والمصور الصحافي الأمريكي في القرن العشرين.

وستلعب النجمة دور لي ميلر، التي تواجه مخاطر الحرب العالمية الثانية والتمييز الجنسي أثناء توثيق الأحداث الرئيسية في زمن الحرب لمجلة «فوغ» البريطانية، كما تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا كمنتج مشارك في الفيلم، ومن المنتظر أن تحضر إليزابيث لي ميلر عرض فيلمها مع ابنها.