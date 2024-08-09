فن ومشاهير

صدمة.. وفاة نجم “شاعر المليون”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية مساء أمس (الخميس) نجم مسابقة “شاعر المليون”، الشاعر الأردني ياسر محمد فلاح البشابشة، إثر توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وتوفي الشاعر البشابشة داخل منزله في قرية محي بمحافظة الكرك، جنوب الأردن، وفق ما أكد أقارب له لـ”العربية.نت”.

والراحل أحد أبرز نجوم مسابقة “شاعر المليون” في نسخة عام 2009، المشهورة في الخليج العربي وتنظّمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الراحل في إذاعة “صوت الكرك” التابعة لجامعة مؤتة، وكان أحد أبرز وجوه الشعر والثقافة في الأردن، وله العديد من القصائد الشعرية والمؤلفات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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