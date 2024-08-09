هل تمّت خطوبة سيلينا غوميز سراً؟.. صورة تثير الشكوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة العالمية سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي بشائعة خطبتها إلى حبيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد أن نشرت صورةً لها، عبر “إنستغرام”، يوم الخميس، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وقد وضعت رمزاً تعبيريّاً على شكل قلب ورديّ على إصبعها حيث يوضع خاتم الخطوبة.

وعلى الرغم من أن هذه الصورة ليست تأكيداً قاطعاً على ارتباطها الرسميّ ببيني بلانكو، فإن الجمهور يتساءل إن كانت النجمة افتعلت ذلك لإثارة الجدل، أم إن الأمر لا يعدو كونه مجرّد صدفة.

يذكر أن غوميز أعلنت في وقت سابق أنّ فيلم “Emilia Perez” الحائز على جوائز عدّة سيعرض على منصّة نتفليكس في 13 تشرين الثاني المقبل، وبعروض مختارة في دور السينما.