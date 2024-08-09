الكشف عن اسمَي بطلَي “الهيبة” بالنسخة التركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصحافة التركية تسريبات عن أسماء أبطال مسلسل “الهيبة” بالنسخة التركيّة، بعنوان “شتاء عائلة ألبورا القاسي”، بدور الممثلين تيم حسن ونادين نسيب نجيم بالجزء الأوّل من النسخة اللبنانية.

وقالت الصحافية التركية بيرسين ألتونش إن دور البطولة الرجالية عرض على الممثل التركي أوزان أكبابا، بينما تستعد الممثلة التركية إسراء بيلغيتش لتأدية دور البطولة النسائية، إذ إنها بصدد التوقيع حالياً على شخصية “عليا”.

وتدور قصة المسلسل الذي سيعرض على قناة “كنال د” التركية، حول شخصية “عليا”، التي عاشت في كندا لسنوات، وتأتي إلى مدينة ماردين التركية مع ابنها بعد وفاة زوجها “بوران ألبورا”، فتقع في فوضى عائلية أثناء محاولتها تنفيذ وصية زوجها، لتبدأ علاقة حب لاحقاً تجمعها بشقيقه “جيهان”، الذي سيؤدي شخصيته أكبابا.

وتعمل شركة الإنتاج “Ay Yapım” بجديّة كبيرة لعرض العمل المستوحى من المسلسل اللبنانيّ، بعدما كان تصويره مؤجلاً منذ عدّة سنوات؛ وذلك بمشاركة المنتجة لالي إرين إلى جانب كرم تشاتاي، بحسب تصريحات سابقة لألتونش.

أما كاتب سيناريو المسلسل فهو غليزار إرماك، الذي من أعماله “على مرّ الزمان” و”عمر”. ويتولى الإخراج أحمد كاتكسيز الذي من أعماله “العشق المشبوه” و”اللهيب” و”العائلة”.

يذكر أن أكبابا صوّر أخيراً مسلسلاً من 10 حلقات، بعنوان “Çırak” من تأليفه وإخراج أوزان أوزون أوغلو.