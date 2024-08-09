باريش أردوتش عن تعاونه مع هاندا أرتشيل: تمنيت لو قضينا وقتاً أطول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد الممثل التركي باريش أردوتش بتعاونه مع الممثلة التركية هاندا أرتشيل في بطولة فيلم “اتركه للرياح”، وعبّر عن مدى استمتاعه بالتصوير معها.

وفي حديث للصحافة التركية، قال أردوتش: “هي شخص رائع. لقد عملنا معاً لمدة 20 أو 25 يوماً، وتمنيت لو قضينا وقتاً أطول معاً. إنها تشكل تناسقاً مذهلاً. قلت لها “إن شاء الله نعمل معاً مجدداً في المستقل في مزيد من الأعمال”.

وانتهى الثنائي المنتظر أردوتش وأرتشيل من تصوير الفيلم الشهر المنصرم، واحتفلا بذلك في موقع التصوير على البحر مع فريق العمل في مدينة تشيشمي.

وانتشرت صوراً عدة لأردوتش وأرتشيل من فيلمهما أخيراً، وقد حازت على تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور قصة الفيلم حول “إيجي يازجي” (باريش أردوتش) و”أصلي مانسوي” (هاندي أرتشيل) الوريثين لمجموعة شركات “يازمان”. تعيش “أصلي”، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشركات، في إسطنبول، بينما يعيش “إيجي” في تشيشمي. بعد سنوات، يلتقيان وجهاً لوجه، والسبب هو مستقبل الشركة التي تواجه خطر الإفلاس.