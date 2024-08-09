محمد علي رزق: "غادة عبد الرازق فنانة جميلة وشخصيتها عكس اللي بيتقال عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد علي رزق تفاصيل استعداده لدور "مصطفى ضرغام" الذي قدمه في مسلسل "صيد العقارب"، بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق.

وقال "رزق"، في تصريحات إذاعية لراديو "9090"، إن ما انتشر حول صعوبتها في التعامل مع المخرجين والفنانين غير حقيقي، مضيفًا: "غادة عبد الرازق ست جميلة وطيبة ومبسوط أني اتعرفت على واحدة في احترامها وذوقها".

وأكمل محمد علي رزق حديثه قائلًا: "أول مشهد بيني وبينها، كنت مركز في مود المشهد، أستاذة غادة دخلت عليا وده كان أول لقاء بينا، قعدت جنبي وقالت لي عامل اية.. قلت لها كويس الحمد لله، هي كانت بتساعدني أدخل في مود المشهد قبل التصوير".

يذكر أن الفنان محمد علي رزق قدم دور شخص مصاب بالشلل الدماغي في مسلسل "صيد العقارب" الذي تم عرض بموسم رمضان 2024، وقدمت بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة الفنانين محمد علاء، وسيمون، ورياض الخولي.

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