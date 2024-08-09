أشرف زكي يوجه رسالة لابنته مايا احتفالا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة لابنته مايا احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر زكي، صورا له مع ابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رحلة من الأمل، رحلة من الحلم، رحلة مع النجاح، رحلة مع السعادة.. كل ده هي رحلة حبيبتي وقلبي وعمري مايا".

وأضاف: "كل لحظة وانتي أجمل وأروع بنت في الدنيا، كل لحظة وانتي جميلة وسعيدة يا صاحبة البهجة".

يذكر أن، مايا أشرف زكي هي الابنة الكبرى لأشرف وروجينا، وقررت دراسة الإخراج في معهد الفنون المسرحية وتعمل منذ سنوات كمساعدة مخرج مع المخرج رامي إمام، والمخرج أحمد الجندي. بينما "مريم" هي الابنة الثانية لأشرف زكي واتجهت للتمثيل وعملت مع والدتها في تجارب فنية.