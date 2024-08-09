هيدي كرم تنشر إطلالة جريئة لها من إجازتها الصيفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من إجازتها الصيفية.

ونشرت هيدي، الفيديو، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

يذكر أن، هيدي كرم يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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