شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة "هاملت من أنت" بالثقافة الجماهرية 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق المرحلة الثانية من ورشة اعتماد المخرجين الجدد بالثقافة الجماهرية، والتي تحمل عنوان هاملت من أنت، فى الفترة من 25 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، حيث تقام بنظام الماستر كلاس ويحاضر بها كوكبة من ألمع المخرجين أصحاب الخبرات من أجيال مختلفة.

وتقام ورشة هاملت من أنت تحت رعاية رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب الكبير محمد ناصف، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية الفنان تامر عبد المنعم، وتقيمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ووكيل الإدارة الكاتب والمخرج شاذلي فرح، ويدير الورشة الكاتب المسرحي سامح عثمان.

ويتمحور التدريب هذه المرة حول النص المسرحي (هاملت) للكاتب العظيم (وليم شكسبير) حيث يتم تناول تراجم مختلفة ومتعددة للنص وكذلك طرح رؤي مصرية وعربية وأوروبية سبق وأن تناولته....وذلك بهدف الوصول لمحاولات جديدة من قبل خمسة عشر مخرجا شابا، وتنتهي الورشة بمناقشة مشاريع المتدربين الخمسة عشر وإنتاج المقبول منهم في إقليم كل مخرج.

ثم يقام بعد ذلك ملتقى لهذه الدفعة دفعة الدكتور علاء عبد العزيز ، حيث أن المخرجين الملتحقين هم ممن تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح الذي حملت دورته الأخيرة إسم الكاتب الكبير الراحل، ومن خلال الملتقي يتم تقييم المخرجين وإعتماد الملائم فنيا منهم بغير عدد محدد وإنما وفقا للجنة تحكيم مختصةوبهذا نكون قد وصلنا إلي هذه الورشة كورشة ثابتة سنويا تتلقي أعضائها من شباب نوادي المسرح المصعدين كل ختامي.