شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ديانا حداد يتفاعل مع حفلها بالعلمين الجديدة قبل إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جمهور النجمة ديانا حداد مع حفلها المقرر إقامته غدًا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وأبدوا تحمسهم لحضور الحفل والاستمتاع بأغانيها الجديدة والقديمة.

كما روج الإعلامي شريف مدكور للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص على دعوة خمس أسر للحفل.

وكتب شريف مدكور: "مين في الساحل وحابب يحضر الحفلة يوم السبت في العلمين الجديدة عاوز أعزم 5 أسر يحضروا الحفل اللي حابب يبعتلي علي الخاص الاسم ورقم التليفون".

تحضر "ديانا" لجمهورها مجموعة من المفاجأت ، وتعدهم بحفل مميز لاينسى، ومن أبرز الأغاني التي ستؤديها ديانا حداد في هذا الحفل، هي أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة". حققت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، وتخطت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتحدث عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تميزت بكلماتها المناسبة لأجواء الصيف وألحانها المميزة التي تعكس أسلوب ديانا الفريد.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.