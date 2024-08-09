ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجمهور مجموعة صور، ظهرت فيها برفقة صديقتها الممثلة السورية لين غرة من إحدى الحفلات.

ولم تخلُ إطلالتا الممثلتين من الجرأة، حيث إختارت كل منهما لهذه المناسبة، سروالاً مع توب قصيرة، ما أظهر رشاقتهما وجمال قوامهما.

وكانت هيا مرعشلي قد شاركت متابعيها مجموعة من الصور لها من شوارع بيروت ليلاً، عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، وكانت هيا تقضي وقتاً ممتعاً مع أصدقائها خلال زيارتها إلى لبنان، كما وشاركت صورة من مطار بيروت ودعت من خلالها لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي ولين غرة بإطلالتين لا تخلوان من الجرأة.. شـ ـاهدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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