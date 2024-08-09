شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقاوي: فرقة مسرح المواجهة والتجوال قدمت عروضًا بالقرى الأكثر احتياجًا للمسرح والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج محمد الشرقاوي، إن فرقة مسرح المواجهة والتجوال قدمت عروضها في القرى الأكثر احتياجًا للثقافة والمسرح، وتعاونت مع الكثير من جمعيات المجتمع المدني، وقدمت عروضًا من واقع الحياة المصرية وقدمت عروضا عن الشهداء وأبطال الوطن، وسنقدم عروضًا بالتعاون مع جامعة الأزهر، والمسرح حق أصيل لكل طوائف المجتمع، وجاءت تصريحات المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة خلال ندوة بعنوان (مسرح الشارع) بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض.

مهرجان المسرح المصري، يعد حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، ويستمر المهرجان حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



المهرجان القومي للمسرح المصرى