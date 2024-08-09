بالصور- د. جورج زغيب يُطلقZ Care  أوَّل عيادة ذكية متنقلة في العالم

أطلقَ الدكتور جورج زغيب وهو طبيب مختص في الأذن والأنف والحنجرة أوّل عيادة ذكية متنقلة في العالم عبرَ تطبيق Z Care Clinic وهي مجهزة بسيارات من خلال المزج بسلاسة بينَ التكنولوجيا المتطورة والرعاية الصحية على العجلات. وللمناسبة أقيمَ حفل عشاء في منتجع سان ستيفانو البترون ضمّ العديد من الأطباء ووجوه المجتمع، شرحَ خلالهُ الدكتور زغيب عن التطبيق وكيفية استخدامه والإستفادة منه.

Z Care Clinic ليست مجرد خدمة؛ إنها نقلة نوعية في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، ممّا يمثّل علامة فارقة تاريخية باعتبارها العيادة المتنقلة الأولى في العالم. مهمة Z Care Clinic إحداث ثورة في الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية شاملة يمكن الوصول إليها مباشرة للأفراد من خلال عيادتها المتنقلة والذكية المبتكرة. يلتزم فريق عمل Z Care Clinic بالإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التطبيق الرائد، لخلق تجربة رعاية صحية سلسة. العيادات المتنقلة مجهزة لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية، بدءًا من الاستشارات وحتى التشخيص والطب المخبري والمعدات الطبية التي تضمن توفير رعاية صحية عالية الجودة في كل المناطق. تسعى Z Care Clinic كسر الحواجز وجعل الرفاهية رفيقًا دائمًا في رحلة الحياة من خلال مزج راحة التنقل بالسيارات مع أحدث حلول الرعاية الصحية، وتكرّس جهودها لتعزيز عالم أكثر صحة من خلال جعل الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة ولكنها جزء متكامل وسهل من الحياة اليومية.

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يتوفّر التطبيق علىApp Store و Google Play وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع https://zcare.healt