الحلفاوي يوجه رسالة لـ كولر بعد حسم الأهلي بطولة الدوري للمرة 44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لمدرب النادي الأهلي مارسيل كولر بعد حسم المارد الأحمر بطولة الدوري للمرة 44 عقب الفوز على فريق سموحة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "إلى الأبطال الذين بعزيمتهم حققوا المستحيل .. كفاية 20 انتصار متتالي.. إدوا فرصة لجيل قادم".

وأضاف: "مش عاوزين نلمح حد فيكم في الملعب قبل الأجندة الدولية .. الراحة الكاملة من حقكم بل من واجبكم.. عاوزين نشوف الشباب ومش مهم النتائج ولا الكاس".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه والثاني على التوالي بعدما حقق الفوز على فريق سموحة مساء الخميس بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة 24 للمسابقة المحلية.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف الفوز والوحيد للأهلي في الدقيقة 90+5 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة رقم 81 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 8 نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73.

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