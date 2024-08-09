كزبرة يشارك جمهوره موقفا جمعه بـ أسماء جلال: المعجزات بتحصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك كزبرة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد يجمعه بالفنانة أسماء جلال.

وظهر كزبرة في الفيديو وهو يمازح أسماء جلال وجمهوره، قائلا "بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد لما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال.. المعجزات بتحصل"، وحاولت أسماء أن تتحدث إليه ولكنه طلب منها الانتظار لتتركه بعد ذلك وتغادر المكان ويعلق هو "متوترة ومكسوفة".

جدير بالذكر أن أسماء جلال وكزبرة وأمير عيد وتميم يونس يشاركون في الحملة الدعائية الجديدة لواحدة من أشهر شركات الاتصالات.

أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم "اللعب مع العيال" أمام الفنان محمد إمام، إخراج شريف عرفة، وشاركت كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي.