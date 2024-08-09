"البيت كله أبراص".. منة فضالي تتهم شركة مكافحة حشرات بالكذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

اتهمت الفنانة منة فضالي شركة مكافحة حشرات بالكذب، مؤكدة أنها قامت بعمل دعاية لإحدى الشركات، والتي قامت برش منزلها للقضاء على الحشرات والأبراص، لكن اكتشفت كذبهم.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "كنت عملت دعاية لشركة رش للحشرات، الشركة دي كدابين وأنا مكنتش اتعملت معاهم قبل كده بس قلت كده في الإعلان لأنهم جايبين ستوري بورد لازم أقوله، كنت فاكرة إنه حقيقي والله، بس علشان اخلص ذمتي حبيت أوضح للناس إني عن تجربة الرش ده مش حقيقي والبيت عندي مليان حشرات وأبراص بل اكتر والمفروض انهم يعني حاطين حاجات ومبيدات للحشرات بس ده مش حقيقي".

وتابعت "أنا حبيت أوضح آه ممكن اعمل دعاية وأجرب المنتج، بس لازم بما إني جربت وكان مش حقيقي لازم أوضح للناس كلها علشان ميصدقوش أي حاجة".

جدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "محارب" أمام الفنان حسن الرداد، ومسلسل "كوبرا" مع الفنان محمد إمام.