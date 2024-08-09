بشرى تنشر صورتين من كواليس حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين من كواليس حفل زفافها، الذي أقيم قبل أيام في الساحل الشمالي.

وظهرت بشرى في الصورتين مرتدية فستان الزفاف، ووجهت الشكر للمسئولين عن إطلالتها في ذلك اليوم.

وأثنى الجمهور على إطلالة بشرى، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "قمر القمرات، قمر وشيك وروحها جميلة، حلوة.. مبروك يا بشرى، ألف مبروك حبيبتي، ربنا يسعدك".

جدير بالذكر أن بشرى احتفلت بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة قبل أيام، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن وصنّاعه، بينهم: محمود حميدة، لقاء الخميسي، لقاء سويدان، أحمد فهمي، داليا البحيري، هاني رمزي، داليا مصطفى، شريف سلامة، رانيا يوسف، إلهام شاهين، درة، سيد رجب، شريف رمزي، رنا رئيس، لبلبة، إيمي سالم وميس حمدان.