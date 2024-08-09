آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، عن آخر التطورات الصحية لحالة والدها والتي يمر بها منذ عدة أشهر.

واكتفت ابنة إيمان البحر درويش، في تصريحاتها الخاصة لـ "الخليج 365"، بالقول أن حالة والدها الصحية مستقرة حاليا ويتماثل للشفاء.

وكانت أمنية درويش قالت في تصريحات سابقة، إن والدها أصبح بحالة صحية جيدة ، مؤكدة أن حالته الصحية تحسنت، مضيفة "والدي بدأ يتكلم ويعود لحياته الطبيعية، وماشي على علاج طبيعي حاليا".

أمنية البحر درويش ابنة الفنان إيمان البحر درويش، كانت قد أثارت حالة من الجدل في شهر يوليو 2023 بصورة لوالدها نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "سيشهد التاريخ إن ده بقي إيمان البحر درويش".

يذكر أن، الفنان إيمان البحر درويش عانى منذ عام 2021 من نزيف في المخ، وابتعد عن الساحة الفنية، وطرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال" منذ 19 عاما.

وقدم عام 2019 مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها "نفسي" ، و "شمس ودفا"، و"لحظة"، و"المسحراتي"، و"إحساس بريء"، و"انتي وأنا"، و "طير في السما" ، و"يا وأبور يا مولع" و "ولا عمرك وحشتيني" و "أنا مقبلش".

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