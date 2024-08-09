ناهد السباعي تستمتع بإجازتها وتنشر صورًا من داخل البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديو من استمتاعها بعطلتها الصيفية.

وظهرت ناهد في الصور والفيديو داخل البحر وهي تقود جيت سكي، واكتفت في تعليقها بوضع رموز تتعلق بالبحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن ناهد السباعي شاركت مؤخرًا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة كعضو لجنة تحكيم إحدى المسابقات، كما أطلت على جمهورها في رمضان 2024 بمسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتنتظر ناهد السباعي عرض مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" إخراج محمد أسامة، بطولة أحمد فهمي، وأحمد مجدي وسوسن بدر.