"خد 10 مليون علشان يمسك إيدي".. رسالة جديدة من والد حسام حبيب تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، رسالة لطليقة نجله الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر حسين حبيب رسالته لكلًا منهما وقال: "عملت نفسي ليها سجادة، شيرين مش محتاجة سجادة، محتاجة راجل، وهي خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس"، وسط مطالبة العديد من متابعيه التدخل لحل الخلاف بينهما.

وفوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بنشر تصريحات صحفية منسوبة إليها، تستغيث فيها من زوجها السابق حسام حبيب، وتتهمه بابتزازها ماليًا.

وطالب بعدها حسين حبيب بتقديم الدعم النفسي لشيرين في منشور عبر حسابه على نفس التطبيق، وقال: "شيرين سفيرة مصر وقوتها الناعمة وثروة قومية يجب حمايتها حتى لو من نفسها ودعمها حتى ترجع زي بدايتها القوية".

ورد الفنان حسام حبيب على اتهامات طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تسجيل صوتي نشره موقع "ET بالعربي" وكشف خلاله ما حدث بالتفصيل ولجوئه للقضاء.

وقال حسام حبيب: "طبعًا أنا فاهم جدًا باللي بيحصل، ومش عارف أقول ايه للناس طبعًا، والناس عندها حق تزهق، بس والله العظيم ده مش أنا والتصرفات دي أنا برئ منها تمامًا، انا مستغرب أكتر منكم باللي بيحصل، بس ممكن يكون ده حصل عشان هي بقالها يومين أو تلاتة بتحاول تتصل بيا وأنا رفضت بعد الأحداث الأخيرة رفضت تمامًا وقولت خلاص مش هينفع كل مرة أني أسامح ومع ذلك ما تكلمتش والنتيجة هي هي برضه وطبعًا كل دي حاجات يحاسب عليها القانون وكل دي اتهامات كاذبة، وبإذن الله مش هرجع في كلامي والمرة دي القانون هو اللي هياخد مجراه".

اقرأ أيضا:

"مصدر الفخر والفرحة".. نبيل الحلفاوي يعلق على تتويج الأهلي بالدوري للمرة الـ44