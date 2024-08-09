جومانا مراد تنشر صورها على البحر وتعلق: "حكاية عشق لا ينتهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة جومانا مراد بعطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت جومانا بالصور وهي ترتدي ملابس صيفية وخضعت لجلسة تصوير على أحد الشواطئ وعلقت: "أنا والبحر حكاية عشق لا ينتهي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جميلة، يالهوي على الجمال اشتقت لطلتك الحلوة، البحر والهواء والوجه الحسن، قمر وحشتينا".

وشاركت الفنانة جومانا مراد، النجم الكبير يحيى الفخراني بطولة مسلسله "عتبات البهجة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري والفنان إياد نصار وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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