شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفل بذكرى رحيل الفنان الكبير سعيد صالح ويهدى درع تكريم لابنته والان مع تفاصيل الخبر

حرص الخليج 365 على الاحتفال بذكرى الفنان الكبير الراحل سعيد صالح وإهداء درع تكريم لابنته هند سعيد صالح بالتزامن مع ذكراه التي تزامنت مع بداية الشهر الجارى.



تكريم هند سعيد صالح بحضور الزملاء بقسم الفن

هذا وتحدثت هند سعيد صالح عن ذكرياتها مع والدها الراحل وأقرب الفنانين له وعلاقته بالفنان عادل إمام التي امتدت لسنوات من الدراسة ومسرح الجامعة حتى عالم الاحتراف في التمثيل.



ندوة هند سعيد صالح

جدير بالذكر أن ذكرى رحيل الفنان الكبير عن عالمنا تتزامن مع الأول من أغسطس 2014، إذ رحل إثر دخوله فى غيبوبة عن عمر يناهز الـ75 عامًا، والفرق بين يوم ميلاده ووفاته يوم واحد حيث إنه من مواليد 31 يوليو.



تكريم ابنة الفنان سعيد صالح بمناسبة ذكراه

وأثرى بأعماله الحياة الفنية سواء على خشبة المسرح أو الدراما للسينما الذى قدم فيها أفلاما مميزة بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره في العرض المسرحي "هالو شلبي" كوجه جديد ثم مسرحية مدرسة المشاغبين.



هند سعيد صالح تتحدث عن والدها



هند سعيد صالح فى مقر الخليج 365



هند سعيد صالح

شارك فى أكثر من 300 مسرحية، وكانت "مدرسة المشاغبين" عام 1973 الانطلاقة الحقيقية له، وقدم بعدها "العيال كبرت" إضافة إلى مسرحيات هامة أبرزها "هاللوا شلبى"، "كعبلون"، "نحن نشكر الظروف"، "كرنب زبادى"، "حلو الكلام"، "غراميات عفيفى"، "وسرى جدا جدا".



هند ابنة سعيد صالح



هند سعيد صالح تتحدث عن والدها الراحل

مشواره فى السينما طويل، لكنه لم يحظ فيه بالنجومية التى حققها على المسرح، رغم تقديمه عددا كبيرا من الأفلام والتى وصلت إلى 500 شارك فى عدد من الأفلام البارزة التى جمعته بصديقه عادل إمام منها "سلام يا صاحبي"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"الهلفوت" إضافة إلى، "بائعة الشاي"، و"حتى آخر العمر"، و"آنسات وسيدات"، و"أين عقلي" و"الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

شارك فى عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها "أوان الورد"، و"السقوط فى بئر سبع"، و"المصراوية"، و"بكيزة وزغلول"، و"أحلام مؤجلة"، و"أحلى الأيام"، و"دموع فى حضن الجبل"، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية.