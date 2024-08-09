عاجل: روتانا تمنع شيرين عبد الوهاب من إصدار ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وفرح جمهورها بها لن تكتمل هذا الشهر، بعدما تقرر طرح ألبومها الجديد يوم 20 أغسطس الحالي.

وفي التفاصيل تلقت شركة WMG (وارنر ميوز غروب) المنتجة لألبوم شيرين عبد الوهاب كتاباً رسمياً من شركة روتانا تطالب فيه بوقف إصدار الألبوم. وأكدت روتانا في خطابها أن بحوزتها وثائق تثبت حصولها على تنازل لجميع الأغاني التي تم تسجيلها والتي قد يتم إصدارها.

,يضم ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد 9 أغنيات وهي: “عودتني الدنيا، غلطة حياني، بحر العسل، تيجي نبدّل، أشواقي، حيطة مايلة، دي مش أنا، بتمنى أنساك و اللي يقابل حبيبي”.

وتتعاون شيرين عبد الوهاب في الألبوم مع نخبة من صنّاع الأغنية المصرية نذكر من بينهم الشعراء: تامر حسين، أحمد المالكي، أحمد عيسى، أيمن بهجت قمر، أحمد عزوز، والملحنين: تامر عاشور، مدين، محمد نور، تامر كروان، والموزين: مدين، توما، النابلسي، نادر حمدي، أحمد عبد السلام وغيرهم.