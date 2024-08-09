شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون: تقديم شخصية جون سنو فى سلسلة GOT كان صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كيت هارينجتون في مقابلة جديدة عن أن تقديم شخصية جون سنو "المثالي أخلاقيًا" في مسلسل Game Of Thrones كان "صعبًا".

وفي حديثه إلى موقع The Hollywood Reporter، أكد هارينجتون إن لعب دور سنو قد يكون "صعبًا" بسبب بوصلته الأخلاقية، التي نادرًا ما تنحرف عن المسار. لعب هارينجتون دور سنو على مدار ثمانية مواسم من المسلسل.

وصرح كيت هارينجتون قائلا:" كان جون سنو رائعًا، لقد أحببته، لكنه كان صعبًا في بعض الأحيان في اللعب لأنه كان مثاليًا من الناحية الأخلاقية، وهو أمر يصعب تقديمه أحيانًا".

كما يلعب الفنان العالمى كيت هارينجتون دور السير هنرى موك، رئيس شركة الطاقة الخضراء، فى الموسم الثالث من مسلسل Industry، وذلك بعد أن أعلنت شبكة HBO عن طرح الموسم الثالث من السلسلة يوم 11 أغسطس الجارى، وسيتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح بشكل أسبوعى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن (هيرولد)، صبي الحزب روبرت سبرينج (لوتي)، ياسمين كارا حناني (أبيلا)، هاري دهار (نزوان)، وجوس أوجسطس ساكي (جونسون)، خريج إيتون وأكسفورد.