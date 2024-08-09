شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين كساب .. شاركت محمود عبد العزيز ويسرا فى أعمال درامية والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة ياسمين كساب التريند بعد تعرضها لحادث سيارة هي وابنتها، وطمأنت متابعيها على حالتها الصحية بعد نجاتها، حيث نشرت ياسمين على حسابها بموقع إنستجرام صورة لسيارتها بعد الحادث والتي أظهر التلفيات الكبيرة التي تعرضت لها.

ياسمين كساب

الفنانة ياسمين كساب شاركت في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها مسلسل "راس الغول" مع الراحل محمود عبد العزيز وتجسيدها عددًا من المشاهد أمامه، وكذلك مسلسل "الأسطورة" أمام محمد رمضان و"وعد" مع مى عز الدين و"شارع عبد العزيز" و"شربات لوز" وغيرهم.



الفنانة ياسمين كساب الفنانة ياسمين كساب

ياسمين كساب بدأت حياتها الفنية كموديل في العديد من الإعلانات والأغاني، واقتحمت التمثيل في السينما خلال فيلم "حين ميسرة" مع المخرج خالد يوسف عام 2007، ثم شاركت بعد ذلك في فيلم "ورقة شفرة" مع الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو إخراج أمير رمسيس عام 2010 وتوالت مشاركاتها في السينما والدراما بعد ذلك.



ياسمين كساب ياسمين كساب



ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها ياسمين كساب: فيلم ماما حامل، مسلسل ليالينا 80، مسلسل الكابوس، مسلسل الصندوق الأسود، مسلسل بعد البداية، مسلسل ذهاب وعودة، فيلم زجزاج، مسلسل فرح ليلى، مسلسل شارع عبد العزيز، مسلسل البلطجى، مسلسل شربات لوز، فيلم مصور قتيل وغيرها من الأعمال.

