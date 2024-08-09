شكرا لقرائتكم خبر عن صورة استقبال كريم عبد العزيز ليوسف الشريف في كواليس مسرحية السندباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم يوسف الشريف أمس الخميس على حضور أولى ليالي عرض مسرحية السندباد التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

واستقبل الفنان كريم عبد العزيز بطل المسرحية الفنان يوسف الشريف في كواليس عرض المسرحية والتقطا صورة تذكارية سويا.

يذكر أن مسرحية السندباد تشهد عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح مرة اخري بعد غياب 22 عاما ويشارك معه عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم وويزو ومصطفي خاطر وسامي مغاوري، وعدد اخر من الفنانين، وهي من إخراج أحمد الجندي.

وعلي الجانب الآخر يواصل الفنان يوسف الشريف خلال هذه الفترة التحضير لانطلاق تصوير فيلمه الجديد ديربي الموت الذي يعود من خلاله إلى السينما مجددًا.

ويأتى عرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.