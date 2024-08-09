شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب يحيي حفلاً غنائيًا ضخمًا بعد قليل في العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جمهور الهضبة عمرو دياب لحفله الغنائي الضخم الذي يحييه بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على مسرح "يو أرينا"، ويقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

يذكر أن حفل عمرو دياب يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفذت مختلف فئات تذاكر الحفل التي أتيحت عبر منصة "تذكرتي" الإلكترونية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

