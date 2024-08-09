بعد تحقيق "عاشق مجنون" 240 مليون مشاهدة.. محمود التركي يستعد لجولة فنية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المطرب العراقي محمود التركي، عن استعداده للقيام بجولة فنية في مصر، وإحياء عدد من الحفلات بين القاهرة والساحل الشمالي خلال الفترة المُقبلة، ويبدأها بحفل يحييه يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.

يحيي محمود حفل الخميس في الساحل الشمالي، ويشاركه الفنان محمد نور، ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

محمود التركي، تلقى أغانيه تفاعلا كبيرا من الجمهور، وحقق نجاحًا الفترة الماضية بالعديد من الأغاني، وأبرزها أغنية عاشق مجنون التي تخطت حاجز 240 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وطرح محمود التركي، مؤخرًا أغنية لا تقلي وأقلك، عبر قناته بموقع يوتيوب وتخطت حاجز المليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات وتد، وألحان محمود التركي، توزيع عثمان عبود.