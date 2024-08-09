محمد محسن يعلن وفاة شقيقه الأكبر ويكشف عن موعد الجنازة والعزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان محمد محسن عن وفاة شقيقه الأكبر وليد عبدالمحسن وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكشف محمد محسن عن موعد ومكان أداء صلاة الجنازة وكذلك عن موعد ومكان العزاء، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر العقيد وليد عبدالمحسن، وستكون صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد البهواشي بأوسيم، والعزاء غدًا بإذن الله بعد صلاة المغرب في دوار العائلة بمدينة أوسيم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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