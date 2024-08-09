بالصور- ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستمتعان بوقتهما في شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الاستمتاع بوقتها في شهر العسل وذلك بأحد المناطق الساحلية.

ونشر موقع "ET بالعربي" صور ومقطع فيديو ظهر خلاله أحدث زوجين في الوسط الفني وهما يقضيان وقتًا ممتعًا، حيث ظهر ناصيف زيتون بأحد مقاطع الفيديو وهو على متن إحدى طائرات الهليكوبتر، كما ظهرت دانييلا رحمة وهي على متن الطائرة والتقطت صورة تذكارية، وحرص الزوجان على التقاط عدد من الصور بالعديد من الأماكن السياحية هناك.

واحتفل المغني السوري ناصيف زيتون بزواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مطلع شهر يوليو الماضي، وأقيم حفل الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، وأعلن عن خبر الزواج بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر ناصيف زيتون صور من جلسة تصوير جمعته بزوجته دانييلا رحمة وعلق: "السيد والسيدة زيتون"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل متابعيه.

وحرص الزوجين الاحتفال بزفافهما بعيدًا عن الأضواء ونفيهم خبر الارتباط طوال الفترة الماضية عن الجماهير، وقاما بمنع التصوير وطلبت من جميع المدعوين عدم استخدام هواتفهم وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.



وكانت دائمًا ما تقوم دانييلا رحمة بنفي شائعات ارتباطها من الفنان ناصيف زيتون وقالت بأحد اللقاءات: "في حال خطبت لن أخبئ هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا، وعندما ظهرت بأحد المرات وهي ترتدي خاتم الماس أكد أنها تقوم بدعاية لإحدى دار المجوهرات وليس أكثر.

اقرأ أيضا:

طليق أيتن عامر يستغيث: "نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده"