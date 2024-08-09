"بنش مارك" تكشف عن نفاد تذاكر حفل تامر عاشور في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "بنش مارك" عن نفاد تذاكر حفل الفنان تامر عاشور في جدة والمقرر إقامتها يوم 6 سبتمبر المقبل وذلك بعد ساعات من فتح باب الحجز.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام" الملصق الدعائي الخاص بالحفل وعلقت: "جمهور جدة بحماسكم تذاكر حفل الفنان تامر عاشور نفدت بالكامل، نشوفكم في طريق المملكة".

ورزق الفنان تامر عاشور بمولودته الأولى من زوجته الإعلامية نانسي نور وأطلق عليها اسم "سيليا"، ونشر تامر صورة برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "الحمد لله والشكر لله، ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا".

وأحيا تامر عاشور عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية منها حفله في محافظة الإسكندرية، إلى جانب حفلًا غنائيًا في الإمارات وسط حضور جماهيري ضخم.

وأعلن تامر عاشور عن جولة غنائية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تبدأ مطلع عام 2025 يبدأها في تورنتو، مرورًا بنيويورك، العاصمة واشنطن، وأخيرًا بولاية لوس أنجلوس.

يذكر أن تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا بمشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في دبي يوم 11 أكتوبر المقبل.

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