يوسف الشريف مع كريم عبد العزيز من كواليس "السندباد" ويعلق: "متألق كالمعتاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان يوسف الشريف عن زيارته للنجم كريم عبد العزيز من كواليس مسرحية "السندباد" التي يتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام أيام 8،9، 10 أغسطس الجاري.

ونشر يوسف الشريف صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز من كواليس المسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليها: "متألق كالمعتاد".

ويتم عرض مسرحية "السندباد" ضمن بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، والشركة المتحدة.

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

تدور أحداث مسرحية "سندباد" في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية الفنانة نيللي كريم، الفنان بيومي فؤاد، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة شيماء سيف، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن يوسف الشريف يعود لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "ديربي الموت" الذي كشف المستشار تركي آل الشيخ عن قبولها في صندوق "بيج تايم" الاستثماري والمقرر البدء في عمليته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

طليق أيتن عامر يستغيث: "نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده"