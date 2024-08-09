الحلفاوي يشيد بهذا اللاعب في النادي الأهلي بعد التتويج بالدوري المصري العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بلاعب النادي الأهلي مجدي أفشة بعد إحرازه هدف الفوز أمس الخميس أمام نادي سموحة والفوز ببطولة الدوري العام للمرة الـ 44 في تاريخ النادي.

وأعاد الحلفاوي نشر قصة أحد متابعيه عن مجدي أفشة عبر حسابه الرسمي على "X" وأشاد باللاعب قائلا: "أفشة أفضل لاعبينا للتسليم والاستلام ومن أقدرهم على قراءة الملعب ومن أكثرهم تركيزًا، ونزوله بعد بداية الشوط الثاني أفضل من بدايته كأساسي من أول المباراة، لأنه إن بدأ سيكون جزءًا طبيعيًا منها بالنسبة للفريقين، بينما نزوله بعد اعتيادهما عليها يحقق ما نعبر عنه بجملة (يقلب الماتش).

وحرص نبيل الحلفاوي على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري المصري العام للمرة الـ 44 في تاريخه، وعبر عن سعادته وكتب: "الأهلي العظيم، الأهلي الكبير، الأهلي المشرف، الأهلي المحلق، الأهلي البطل، وأحسن جمهور في الكون، والإدارة المؤسسية الراسخة، جمعيكم مصدر الفخر والفرحة، ألف ألف مبروك".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

اقرأ أيضا:

طليق أيتن عامر يستغيث: "نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده"