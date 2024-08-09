شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى: مهرجان العلمين شهد تطورا ملحوظا.. وتحية للقائمين عليه والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الإعلامى عمرو الليثى بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى: العالم علمين لمست تطورا ملحوظا في مهرجان العلمين هذا العام وتحول إلى مهرجان شامل يهتم بالثقافة والحرف التراثية والفنون بكافة أشكالها وأنواعها، وأيضا بدعم المبدعين، وأتصور أن المهرجان يأخذ منحى جديدا لدول البحر المتوسط، وأتوقع أن يصل إلى مرحلته الإقليمية والدولية في دوراته القادمة، فتحية للمهرجان والقائمين عليه.





ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.