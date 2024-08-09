شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "مخصماك ويا خيبتو".. نوال تعود بأغنية "أنت لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المطربة نوال عبد الشافي أجدد أعمالها الغنائية "أنت لأ"، بشكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية.

وتفاجئ نوال جمهورها بتقديمه وصلة رومانسية غير معتادة في أغانيها، تغازل فيها الرجال وتظهر الجانب العاطفي منها لأول مرة، عبر كلمات الأغنية التي تجسد "الحب غير المشروط"من فتاة لحبيبها لا تقوى على حزنه وتظهر اهتمامها الكبير به وبوجوده في حياتها.

وتبدأ نوال بهذه الأغنية انطلاقة غنائية جديدة ومختلفة في مشوارها الموسيقي بعد تصدرها تريندات السوشيال ميديا بأغنيتها الشهيرة "مخصماك"، التي كسرت خلالها حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب وتيك توك، في ظاهرة استثنائية.

وتغني نوال خلال "أنت لأ" بكلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس، وتمهد خلالها لمشروع عدة أنيات منفردة تطلقها خلال العام الجاري، كما أرفقت الفيديو كليب الجديد بجلسة تصوير جديدة تظهر فيها ب"ستايل" مثير وغير معتاد عليها.

