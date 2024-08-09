شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جولات REV IT UP لعشاق رياضة السيارات ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية جولات REV IT UP لعشاق السيارات وتضمنت سباق الدرفت، وتوين درفت ويستمر السباق حتى غد السبت.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطبا سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



جولات REV IT UP ضمن فعاليات مهرجان العلمين



فعاليات مهرجان العلمين



جولات REV IT UP لعشاق رياضة السيارات



جولات REV IT UP لرياضة السيارات بمهرجان العلمين الجديدة



جولات REV IT UP ضمن فعاليات مهرجان العلمين



جولات REV IT UP



جانب من جولات REV IT UP



فعاليات مهرجان العلمين



فعاليات مهرجان العلمين الجديدة



جانب من جولات REV IT UP لعشاق رياضة السيارات ضمن فعاليات مهرجان العلمين



فعاليات مهرجان العلمين



جولات REV IT UP



