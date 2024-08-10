شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق المطرب محمد محسن والعزاء غدا فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المطرب محمد محسن عن وفاة شقيقه الأكبر، وكتب على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى أخى الأكبر العقيد وليد عبد المحسن والعزاء غدا بعد صلاة المغرب في دوار العائلة بمدينة أوسيم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".





ومؤخرا أعرب المطرب محمد محسن، عن سعادته بمشاركته في مهرجان القلعة، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في مهرجان القلعة في العامين الماضيين، خاصة في تغطية قناة الحياة لكل الفعاليات والحفلات التي تدخل كل البيوت المصرية.



وأضاف محمد محسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن التغطية المتميزة لقناة الحياة جعلت هناك انتشارا لمهرجان القلعة بالمجتمع المصري، متابعا: "أنا من صغري كنت بنتظر مهرجان القلعة سنويا، وكان ليا الشرف أن أقف على المحكى في القلعة وأنا أحتفل بتواجدي للسنة العاشرة بمهرجان القلعة".

