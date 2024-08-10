شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الفرقة الموسيقية مسرح "يو أرينا" استعدادا لحفل الهضبة فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منذ قليل الفرقة الموسيقية إلى مسرح "يو أرينا" استعدادا لاستقبال النجم الكبير عمرو دياب، في حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

