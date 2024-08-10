شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل بعد مشاركته بمسرحية الشهرة فى مهرجان العلمين: المتحدة و+Ds وفرتا كل الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

قال الممثل الشاب محمد عادل أحد أبطال مسرحية "الشهرة" والتي عرضت بمهرجان العلمين الجديدة، إن المخرج خالد جلال قام بعمل بروفات مكثفة للعرض، مشيرا إلى أن العرض لاقى نجاحا كبيرا في مهرجان العلمين الجديدة، وأن هذا بسبب دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ds+، حيث وفرتا كل الإمكانيات لخروج العمل بشكل مشرف وكانا بمثابة عائلة لصناع العرض.

ووجه محمد عادل الشكر للقائمين على مهرجان العلمين الجديدة وتحويل المدينة لمدينة سياحية كبيرة ، معبرا عن فخره بالمهرجان وقدرته على جذب السياح من كل مكان.



محمد عادل من مسرحية الشهرة



محمد عادل من مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين الجديدة



محمد عادل والمخرج خالد جلال من مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين الجديدة

مسرحية الشهرة من تأليف وإخراج المخرج خالد جلال وعلا فهمي المخرج المنفذ ويشارك فيها عدد من النجوم الشباب منهم محمود المليجي مؤلف أغاني المسرحية ومصممة استعراضات المسرحية خديجة العرقان وفرح عناني وألحان المهدي ومحمد سراج وإبراهيم طلبة وحبيبة حاتم وشيري أشرف عبد الشافي، ومحمد عادل.

وعاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة خلال اليومين الماضيين ليلة كوميدية مع رقصات استعراضية قدمها المخرج الكبير خالد جلال ومجموعة من الممثلين الشباب في مسرحية الشهرة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما شهد العرض ليلة الافتتاح حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة أكاديمية المتحدة للإعلام.

محمد عادل طالب فى مركز الابداع الفني الدفعة الثالثة Group A، وبدايته كانت فى مسرح كلية الحقوق القاهرة وحصل على شهاده تميز عن مسرحية يوم من زمانا ورشح لجائزة أفضل ممثل فى الجامعة بعرض مسرحية بيتهوفن إخراج محمد نبيل.