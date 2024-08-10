شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تؤكد خطوبتها أخيرًا على ريتش بول بـ"خاتم ماسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية أديل خطوبتها على ريتش بول خلال إقامتها في ميونيخ مساء الجمعة، وفقا لموقع "ديلى ميل".

قالت المغنية البالغة من العمر 36 عامًا لمعجبيها إنها "ستتزوج" وأظهرت خاتمها الماسي أثناء مخاطبتها الجمهور في الساحة الخارجية المخصصة لهذا الغرض والتي تتسع لـ 80 ألف مقعد.



اثناء تاكديها الخطوبة



اديل

أعلنت أديل ومؤسس مجموعة Klutch Sports Group، البالغ من العمر 42 عامًا، واللذان كانا على علاقة منذ عام 2021، خطوبتهما سراً الشهر الماضي بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها، توتنهام في شمال لندن.

أحيت أديل أول حفل غنائي من بين حفلاتها العشر في ميونيخ نهاية الأسبوع الماضي أمام 75 ألف مشجع حضروا في الملعب الذي تم بناؤه خصيصًا للنجمة.

في نهاية الأسبوع الماضي، ألمحت أديل بشكل غامض إلى خطوبتها المزعومة لخطيبها ريتش أثناء بدء إقامتها التي طال انتظارها في ميونيخ.

علقت اديل على حياتها الشخصية عندما قالت للحشد: "ما الذي يحدث في حياتي الشخصية؟ لا شيء لأنني كنت أستعد لهذا".

وعلى جانب آخر، ينتظر عشاق ومحبو المغنية العالمية أديل تصوير فيلم يحكى قصة حياة خطيبها الجديد ريتش بول، وفقًا لموقع "ديلى ميل".

يكشف فيه ريتش كيف اكتشف إدمان والدته للمخدرات عندما كان في الرابعة من عمره، وتعلم كيفية لعب النرد في السادسة، وبدأ في الاتجار بالمخدرات عندما كان مراهقًا صغيرًا وتسبب في حمل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.