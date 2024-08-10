أولمبياد باريس: توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة “لو باريزيان”.

ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس، الأربعاء، بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً، لاتهامه “بوضع يده على ردفي زبونة” في الحانة.

وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، تم القبض عليه، وزعم أنه ارتكب فعلته وهو “في حالة سكر تام”.