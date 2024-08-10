حادث مرعب كاد يجهض كاردي بي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مغنية الـ”راب” كاردي بي تعرضها أخيراً لـ”حادث مرعب”، كاد يكلفها جنينها، قائلة إنها انزلقت أثناء نزولها على الدرج.

وذكرت كاردي بي إنها سمعت صوت “فرقعة” بعد الحادث، ما جعلها غير قادرة على الحركة، وبدأت في الصراخ طلباً للمساعدة. وحاولت أن تنام لتخفيف ألمها، ولكن مع ازدياد الوضع سوءاً ذهبت إلى المستشفى، حيث علمت أنها أصيبت بتمزق في أربطة الحوض.

وبدأت كاردي تعاني من تقلصات “كل دقيقتين لمدة 24 ساعة كاملة”، قبل أن تغادر أخيراً المستشفى إلى المنزل للراحة في الفراش. إذ عليها أن تخضع للعلاج الطبيعي أيضاً.

وقالت في مقابلة لها إنها تتعافى من الحادث المخيف الذي تركها “مشلولة” لفترة وجيزة، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت للغاية بسبب الحادث، لدرجة أنه “كاد يكلفني طفلي الصغير”، أو دخولها في مخاض مبكر.

كما أكدت لمتابعيها أن طفلها بخير، بينما لم تكشف بعد عن جنسه، مشيرة إلى أنها لا تزال تعاني من الألم.

وأضافت: “إذا لم أشعر أنني بخير خلال أربع ساعات، سأذهب إلى المستشفى ولا أهتم بذلك”.

وكانت كاردي بي أعلنت عن حملها الأسبوع الماضي بعد يوم واحد من طلبها الطلاق من أوفست، الذي تزوجته في عام 2017.