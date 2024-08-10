طليق أيتن عامر يستغيث: “نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناشد مدير التصوير محمد عز العرب المسؤولين بالتدخل في أزمته مع طليقته الفنانة أيتن عامر للحصول على حقه في رؤية أبنائه.

ونشر عز العرب جزءًا من صورة حكم قضائي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: “إلى من يهمه الأمر”.

كما كتب على صورة الحكم مستغيثًا: “نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده.. حتى بالقانون مش عارف أشوف ولادي”.

وكان عز العرب، طليق أيتن عامر، قد خرج عن صمته خلال الأيام الماضية وشن هجومًا عليها، مؤكدًا أنها تمنعه من الحديث مع أولاده. وكتب عبر “ستوري” حسابه على إنستجرام: “يعني تسمع واحدة من الخالات وإنت بتكلم ابنك.. بتقول لبنتك هو أخوكي مبيسلمش عليه ليه، ويرد بخوف بكلم بابا، فيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه، وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل الاتصال وتقولي إهدى”.

كما سبق وكتب عز العرب عبر “ستوري” حسابه على إنستجرام: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدرته وعقابه”.

يذكر أن أيتن عامر انفصلت عن طليقها محمد عز العرب في أغسطس 2022 بعد زواج دام 7 سنوات.