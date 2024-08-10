آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت أمنية، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، عن آخر التطورات الصحية لحالة والدها التي يمر بها منذ عدة أشهر.

واكتفت ابنة إيمان البحر درويش في تصريحات صحفية بالقول إن حالة والدها الصحية مستقرة حاليًا ويتماثل للشفاء.

وكانت أمنية درويش قد صرحت في وقت سابق أن والدها أصبح بحالة صحية جيدة، مؤكدة أن حالته الصحية تحسنت، مضيفة: “والدي بدأ يتكلم ويعود لحياته الطبيعية، وماشي على علاج طبيعي حاليًا.”

أمنية إيمان البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، كانت قد أثارت حالة من الجدل في شهر يوليو 2023 بصورة لوالدها نشرتها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، وكتبت: “سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش.”

يذكر أن الفنان إيمان البحر درويش عانى منذ عام 2021 من نزيف في المخ، وابتعد عن الساحة الفنية. وقد طرح آخر ألبوم غنائي له “اذن يا بلال” منذ 19 عامًا.

وفي عام 2019، قدم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة “مكتوب لي أغنيلك.” ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها: “نفسي”، و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”إنتي وأنا”، و”طير في السما”، و”يا وابور يا مولع”، و”ولا عمرك وحشتيني”، و”أنا ما قبلش.”