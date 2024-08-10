حياة الفهد تعود في رمضان 2025 بـ”أفكار أمي شاهة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة الكويتية القديرة، حياة الفهد، للعودة إلى الأعمال الدرامية الرمضانية بعد غياب مفاجئ في العام الفائت 2024، من خلال مسلسل جديد بعنوان “أفكار أمي شاهة”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2025.

وقد أعرب جمهور “الفهد” عن سعادتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار أخبار تتحدث عن اجتماعها لأول مرة في مسلسل بعنوان “أفكار أمي شاهة”، مع الكاتب عبدالمحسن الروضان، ويشاركها العمل الممثل السعودي إبراهيم الحساوي. كما تعاود “الفهد” التعاون مع المخرج السوري باسل الخطيب، الذي سيتولى مهمة إخراج المسلسل الجديد.

وفي زيارة سريعة لحسابها عبر موقع إنستغرام، لم تعلّق الممثلة حياة الفهد حتى كتابة هذه السطور حول مشاركتها في رمضان القادم ولم تكشف أي تفاصيل عن المشروع المرتقب.

نذكر أن الممثلة حياة الفهد كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي اعتذارها الرسمي عن المشاركة في عمل رمضاني يجمعها مع الممثلة سعاد العبدالله، كان من المفترض أن يُعرض خلال شهر رمضان 2024، وذلك لظروف خاصة وصحية خارجة عن إرادتها، بحسب ما أعلنت عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”.

الجدير بالذكر أن رصيد الممثلة حياة الفهد يتجاوز الـ 90 مسلسلًا تلفزيونيًا ونحو 20 عملًا مسرحيًا، وهي لم تغب عن الدراما منذ 27 عامًا.

وكانت قد قدمت في رمضان 2023 مسلسل “قرة عينك”، الذي شارك في بطولته أيضًا كل من بثينة الرئيسي، ريم عبد الله، شيماء علي، وغيرهم. وهو من إخراج سعود بوعبيد وتأليف علي شمس.