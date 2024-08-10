فيديو| القبض على مغني الراب ترافيس سكوت مخمورًا في باريس بعد تعديه على حارس أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت اليوم الجمعة في فندق جورج الخامس الفاخر وذلك بعد تعديه على أحد حراس الأمن وذلك بعد ساعات من حضوره إحدى مباريات كرة السلة ضمن فعاليات أولمبياد فرنسا 2024.

وكشف موقع "رويترز" أن سكوت تم القبض عليه في بهو الفندق من قبل الشرطة الفرنسية، بعد أن حاول أحد حراس الأمن فض شجار بين سكوت وبين حارسه الشخصي، وأكدت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أن ترافيس سكوت قبض عليه وهو في حالة سكر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها ترافيس سكوت للإيقاف، حيث تم احتجازه في شهر يونيو الماضي في سجن مقاطعة ميامي بتهمة التعدي على الممتلكات مخمورًا، وكشف تقرير شبكة "CNN" أن ترافيس تم القبض عليه في الساعة 1:44 صباحًا في ميامي بيتش مارينا، وحجزه في السجن وفقًا للسلطات الأمنية وسجلات السجن، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 650 دولار في الساعة الثامنة صباحًا اليوم الخميس وفقًا لمركز تورنر جيلفورد نايت الإصلاحي في مقاطعة ميامي ديد.

وقالت الشرطة أن الحادث بدأ في وقت مبكر من اليوم الخميس، عندما كان سكوت على متن قارب مستأجر وشارك في أحد النزاعات، حيث تم استدعاء الشرطة إلى مكان الواقعة وطلب منه المغادرة، وأكدت الشرطة أن سكوت غادر وعاد مرة ثانية ودخل مرة أخرى في خلاف مع طاقمه وطلب منه المغادرة وبعد أن رفض تم القبض عليه.

وأفاد تقرير الشرطة أن تم الإبلاغ عن أشخاص يتشاجرون على متن أحد اليخوت، حيث لاحظت الشرطة صراخ سكوت على الركاب، وقال أحد الشهود أن رائحة الكحول كانت قوية في أنفاسه، وأكد مصدر مقرب من سكوت لشبكة "CNN" إنه لم تكن هناك مشاجرة جسدية مع سكوت، حيث طلب من سكوت المغادرة أو الاعتقال، حيث استقل سيارته وغادر المكان ثم عاد بعد ما يقرب من 5 دقائق، متجاهلًا أوامر الشرطة بعدم التوجه نحو اليخت مرة أخرى، ليتم احتجازه بعدها.

يعد ترافيس سكوت أحد أشهر مطربي الراب في العلم، واشتهر بالعديد من العروض الغنائية كان أشهرها "Astroworld" عام 2021 الذي خرج عن السيطرة وتسبب في إصابة ووفاة العديد من المتواجدين بالحفل.

وواجه ترافيس سكوت هجومًا وانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا في مصر خلال العام الماضي، وطالبوا نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلغاء تصريحه للغناء في مصر بسبب العديد من الأحداث الغريبة التي دائمًا ما تحدث في حفلاته الغنائية وادعاء البعض ممارسته للسحر الأسود لتعلن الجهات الرقابية والأمنية بإلغاء الحفل بشكل نهائي.

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